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202039

США заявили, что власти Сирии снова используют химическое оружие

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© Ammar Safarjalani/Zuma\TASS

© Ammar Safarjalani/Zuma\TASS

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявил, что власти Сирии снова используют химическое оружие.

«К сожалению, мы по-прежнему видим признаки того, что режим Асада, возможно, использует химическое оружие, в том числе в предполагаемом нападении с хлором на северо-западе Сирии утром 19 мая 2019 года», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Ортагус отметил, что недавние обвинения Москвы в адрес «Белых касок» являются «частью продолжающейся кампании по дезинформации» со стороны режима Асада и России.

По его словам, сирийские власти, чтобы скрыть свое участие в химических атаках, обвиняют в этом других.

Там же отмечается, что в случае дальнейшего использования химоружия режимом Асада Соединенные Штаты вместе с союзниками отреагируют на это «быстро и адекватно», отмечает газета «Известия».

В начале мая в Сирии в очередной раз резко обострилась ситуация. Как сообщал «Ридус», российская авиабаза Хмеймим несколько раз подвергалась атакам боевиков.

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