При столкновении поезда с легковушкой под Новосибирском погиб водитель

На железнодорожном переезде в Новосибирской области пассажирский поезд сообщением Кулунда — Новосибирск столкнулся с легковым автомобилем Renault Logan.

В результате погиб водитель машины, а поезд задержали на 30 минут, сообщает Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД).

«Водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом», — приводит сообщение РИА Новости.

Хотя машинист поезда применил экстренное торможение, аварии избежать не удалось. Водитель скончался на месте, пассажиры поезда не пострадали.

На график движения других поездов инцидент не повлиял, отметили в ЗСЖД.

Накануне на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Травмы получил водитель автоцистерны, врезавшейся в состав. Кроме того, пострадали машинист и его помощник, а также 13 пассажиров.