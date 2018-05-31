Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее

На нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, авария случилась в 14:57 возле станции Шенджий на участке Энем — Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.

Согласно имеющейся информации, водитель КамАза выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер — Нижневартовск. Хотя машинист и применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось, пишет агентство со ссылкой на СКЖД.

Столкновение привело к возгоранию грузовика и одного из вагонов.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель КамАза. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

В графике движения поездов возможны изменения.