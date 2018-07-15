Адвокат Мамаева обратился за помощью к Татьяне Москальковой

Адвокат приговоренного к 17 месяцам колонии футболиста Павла Мамаева обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой защитить права его клиента, а также троих других фигурантов данного уголовного дела.

Я обратился с ходатайством к Татьяне Москальковой оказать содействие в защите нарушенных прав Мамаева и других осужденных по делу, — заявил представляющий интересы игрока юрист Игорь Бушманов.

Так, по мнению адвоката Мамаева, права его клиента и других осужденных были нарушены вследствие ошибки, допущенной судом первой инстанции. В результате молодые люди были незаконно привлечены к уголовной ответственности, приводит позицию Бушманова РЕН ТВ.

Напомним, приговор Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому, признанным виновными в организации двух драк в центре Москвы, был оглашен 8 мая 2019 года.

На его основании все четверо получили сроки продолжительностью от 17 до 18 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.