Произведен запуск ракеты «Протон-М» с российским спутником «Ямал-601»

С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Протон-М» с самым мощным российским спутником связи «Ямал-601».

Запуск состоялся 30 мая в 20:42 мск.

Как сообщает ТАСС, уже произошло отделение разгонного блока «Бриз-М» со спутником от третьей ступени ракеты-носителя.

Примерно через девять часов после старта должно произойти отделение самого спутника от разгонного блока.

Это первый запуск носителя такого типа в 2019 году, отмечает агентство.

Известно также, что «Ямал-601», включенный в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ, станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Он создан по заказу российского оператора спутниковой связи «Газпром космические системы» с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.

«Ямал-601» предназначен для плановой замены спутника «Ямал-202». Спутник призван обеспечить фиксированной связью не только жителей России, но также стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что российским ученым и инженерам придется разрабатывать и запускать в космос облегченные версии навигационных спутников системы ГЛОНАСС из-за того, что эксплуатация тяжелых ракет «Протон-М» завершается, а создаваемые им на замену ракеты-носители «Ангара-А5» пока не готовы.



В феврале Рогозину пришлось объяснять неудачные пуски российских космических аппаратов в 2018 году. При этом сроки реализации российской лунной программы постоянно сдвигаются, и пока высадка россиян на Луну возможна не раньше 2030 года. Первый полет российского космического корабля «Федерация» в беспилотном режиме также перенесен с ранее запланированного 2022 года на 2024-й.

