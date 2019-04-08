России прошлось отказаться от запуска тяжелых спутников

Российским ученым и инженерам придется разрабатывать и запускать в космос облегченные версии навигационных спутников системы ГЛОНАСС из-за того, что эксплуатация тяжелых ракет «Протон-М» завершается, а создаваемые им на замену ракеты-носители «Ангара-А5» пока не готовы.

«В связи с тем, что эксплуатация тяжелых ракет „Протон“ завершается, использование ракет „Ангара“ еще не началось, а ракеты „Союз“ могут вывести на орбиту только по одному аппарату „Глонасс-М“ или „Глонасс-К“, принято решение делать малые аппараты массой до 500 килограммов. В этом случае „Союз“ сможет выводить на орбиту сразу по три космических аппарата», — рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Выводить на орбиту всего по одному навигационному спутнику для России неприемлемо, поскольку в настоящее время две трети действующих спутников ГЛОНАСС устарели и работают за пределами гарантированных сроков активного существования.

Облегченные и упрощенные спутники лишатся ряда важных функций, в том числе возможности приема и передачи сигналов бедствия в рамках системы «КОСПАС-САРСАТ».

Напомним, последнее время российскую космическую отрасль сотрясают скандалы и неудачи. В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что работа в ракетно-космической корпорации «Энергия» по созданию многоразового корабля «Федерация», как и по ряду других проектов, была организована плохо и поэтому он принял решение об увольнении ряда «нерадивых» сотрудников.

В феврале Рогозину пришлось объяснять неудачные пуски российских космических аппаратов в 2018 году. При этом сроки реализации российской лунной программы постоянно сдвигаются, и пока высадка россиян на Луну возможна не раньше 2030 года. Первый полет российского космического корабля «Федерация» в беспилотном режиме также перенесен с ранее запланированного 2022 года на 2024-й.