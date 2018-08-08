Друзь извинился за скандал с подкупом

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь принес свои извинения за скандал, произошедший в связи с попыткой подкупа главреда программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.

Как сообщается в отчете с заседания правления Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», Друзь также выразил сожаление, что его действия нанесли ущерб репутации этой организации.

«Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал он.

Как отмечает ФАН, правление МАК ЧГК рассмотрело заявление Бера, у которого возник конфликт с Друзем. Поначалу предлагалось отстранить магистра с должности вице-президента организации, однако присутствующие на заседании не поддержали эту идею.

Скандал с участием Друзя сочли не имеющим отношения к его деятельности в клубе.

Напомним, 12 февраля главред телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер написал в своем блоге в LiveJournal о том, что в ноябре 2018 года знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь предложил ему раскрыть список вопросов в обмен на долю от трехмиллионного выигрыша. В доказательство попытки подкупа Бер опубликовал четыре диктофонные записи его разговоров в Skype с Друзем.

Позднее в СМИ появилась версия Александра Друзя. Он подтвердил, что на аудиозаписях главреда действительно его голос, а вот как было на самом деле, Илья Бер, по словам знатока, «рассказал с точностью до наоборот».

В результате Друзь и Бер были отстранены от участия в обеих телеиграх на неопределенный срок.

