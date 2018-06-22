Друзя обвинили в попытке подкупа главреда «Кто хочет стать миллионером?»

Главред телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупить его.

В своем блоге в LiveJournal Бер написал о том, что в ноябре 2018 года Друзь предложил ему раскрыть список вопросов в обмен на долю от трехмиллионного выигрыша.



По словам Бера, он решил доказать факт мошенничества, передав Друзю список вопросов, в котором заменил все вопросы после девятого на те, которых в программе не будет. При этом главред согласился на треть от выигрыша.

В результате Друзь и игравший с ним в паре знаток Виктор Сиднев сумели ответить на все вопросы, кроме последнего, и выиграли несгораемую сумму в размере 200 тысяч рублей.

В доказательство попытки подкупа Бер опубликовал четыре диктофонные записи его разговоров в Skype с Друзем и расшифровки первых двух из них.

Свой пост главред назвал «Обращением в Комиссию по этике и Правление МАК (Международная ассоциация клубов „Что? Где? Когда?“)».

Первый канал займется проверкой достоверности записей, а также постарается выяснить у Бера, почему он обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре прошлого года, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря телеканала Ларису Крымову.

В свою очередь ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров встал на защиту знатока, заявив, что Друзь «меньше всех» был способен на такой поступок.