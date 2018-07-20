найти ×
   
  • USD +0.37
    64.91
  • EUR +0.24
    72.41
СохранитьСохранено0
×

00377

Летевший из Москвы пассажир попался на контрабанде пяти тысяч пиявок

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

За попытку вывезти из Москвы в Торонто 4788 пиявок жителю Канады Ипполиту Бодунову придется заплатить штраф в размере 15 тысяч канадских долларов (около 725 000 рублей).

Как сообщает The Independent, инцидент произошел 17 октября 2018 года, однако суд вынес решение только сейчас.

Бодунова, постоянно проживающего в канадском городе Ниагара-Фолс, задержали в аэропорту Торонто из-за того, что служебная собака учуяла в его сумке пиявок.

В итоге их конфисковали и отправили на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что пиявки принадлежат к редкой разновидности Hirudo Verbana, находящейся на грани исчезновения. Используют их в медицинских целях.

В Нью-Йорке, куда для дальнейших исследований отправили 240 пиявок, эксперты установили, что животные выловлены в дикой природе, пишет издание.

Помимо штрафа Бодунову также запретили сроком на год заниматься импортом и экспортом животных из канадского списка экзотических и вымирающих особей.

Ранее сообщалось, что в столице Германии в аэропорту Шенефельд в канун Рождества был задержан 43-летний мужчина, пытавшийся контрабандой провезти в своих штанах змею.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
7123744читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
24020458читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

19062629читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

171438471читать позжечитаю позже