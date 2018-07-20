Летевший из Москвы пассажир попался на контрабанде пяти тысяч пиявок

За попытку вывезти из Москвы в Торонто 4788 пиявок жителю Канады Ипполиту Бодунову придется заплатить штраф в размере 15 тысяч канадских долларов (около 725 000 рублей).

Как сообщает The Independent, инцидент произошел 17 октября 2018 года, однако суд вынес решение только сейчас.

Бодунова, постоянно проживающего в канадском городе Ниагара-Фолс, задержали в аэропорту Торонто из-за того, что служебная собака учуяла в его сумке пиявок.

В итоге их конфисковали и отправили на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что пиявки принадлежат к редкой разновидности Hirudo Verbana, находящейся на грани исчезновения. Используют их в медицинских целях.

В Нью-Йорке, куда для дальнейших исследований отправили 240 пиявок, эксперты установили, что животные выловлены в дикой природе, пишет издание.

Помимо штрафа Бодунову также запретили сроком на год заниматься импортом и экспортом животных из канадского списка экзотических и вымирающих особей.

Ранее сообщалось, что в столице Германии в аэропорту Шенефельд в канун Рождества был задержан 43-летний мужчина, пытавшийся контрабандой провезти в своих штанах змею.