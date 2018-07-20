Летевший из Москвы пассажир попался на контрабанде пяти тысяч пиявок
- 29 мая 2019, 22:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За попытку вывезти из Москвы в Торонто 4788 пиявок жителю Канады Ипполиту Бодунову придется заплатить штраф в размере 15 тысяч канадских долларов (около 725 000 рублей).
Как сообщает The Independent, инцидент произошел 17 октября 2018 года, однако суд вынес решение только сейчас.
Бодунова, постоянно проживающего в канадском городе Ниагара-Фолс, задержали в аэропорту Торонто из-за того, что служебная собака учуяла в его сумке пиявок.
В итоге их конфисковали и отправили на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что пиявки принадлежат к редкой разновидности Hirudo Verbana, находящейся на грани исчезновения. Используют их в медицинских целях.
В Нью-Йорке, куда для дальнейших исследований отправили 240 пиявок, эксперты установили, что животные выловлены в дикой природе, пишет издание.
Помимо штрафа Бодунову также запретили сроком на год заниматься импортом и экспортом животных из канадского списка экзотических и вымирающих особей.
Ранее сообщалось, что в столице Германии в аэропорту Шенефельд в канун Рождества был задержан 43-летний мужчина, пытавшийся контрабандой провезти в своих штанах змею.
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