найти ×
   
  • USD -0.11
    67.08
  • EUR -0.12
    76.95
СохранитьСохранено0
×

106382

В аэропорту Берлина задержали контрабандиста со змеей в штанах

Small default

© Potsdam Customs

В столице Германии в аэропорту Шенефельд в канун Рождества был задержан 43-летний мужчина, пытавшийся контрабандой провезти в своих штанах змею, пишет немецкое англоязычное издание The Local, ссылаясь на представителя Потсдамской таможни.

Сотрудники службы безопасности аэропорта заметили, что у этого человека «в брюках было что-то, что не принадлежало ему».

Когда его попросили показать, что же он прячет, мужчина вынул маленькую матерчатую сумку с живой змеей длиной около 40 сантиметров.

Таможенники назвали это «самой любопытной находкой 2018 года».

Задержанный мужчина собирался лететь в Израиль.

Согласно закону, вывоз и ввоз змей в страны Европейского союза требуют предварительного письменного разрешения. Мужчина не смог предоставить необходимых документов, поэтому змея была конфискована и доставлена на станцию спасения животных в Бранденбурге.

Человека же, пытавшегося незаконным образом вывезти из страны рептилию, ждет административное наказание в виде штрафа, отмечает издание.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
7144747читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
12017906читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
В чем польза кофейного аромата

Ученые нашли полезное применение кофейному аромату.

9261700читать позжечитаю позже

Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна07 июня 2018

В течение 10 лет специалисты наблюдали за 1517 добровольцами.

4317412читать позжечитаю позже