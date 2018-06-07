В аэропорту Берлина задержали контрабандиста со змеей в штанах

В столице Германии в аэропорту Шенефельд в канун Рождества был задержан 43-летний мужчина, пытавшийся контрабандой провезти в своих штанах змею, пишет немецкое англоязычное издание The Local, ссылаясь на представителя Потсдамской таможни.

Сотрудники службы безопасности аэропорта заметили, что у этого человека «в брюках было что-то, что не принадлежало ему».

Когда его попросили показать, что же он прячет, мужчина вынул маленькую матерчатую сумку с живой змеей длиной около 40 сантиметров.

Таможенники назвали это «самой любопытной находкой 2018 года».

Задержанный мужчина собирался лететь в Израиль.

Согласно закону, вывоз и ввоз змей в страны Европейского союза требуют предварительного письменного разрешения. Мужчина не смог предоставить необходимых документов, поэтому змея была конфискована и доставлена на станцию спасения животных в Бранденбурге.

Человека же, пытавшегося незаконным образом вывезти из страны рептилию, ждет административное наказание в виде штрафа, отмечает издание.