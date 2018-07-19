Генпрокуратура Украины подвела под трибунал всех участников АТО

Эксперты украинской Генпрокуратуры выдали заключение о том, что использование Вооруженных сил страны в Донбассе противоречит Конституции страны и является незаконным. Об этом 29 мая во время пресс-конференции на тему «Так кто же сдал наш Крым?», транслировавшейся агентством «Интерфакс-Украина», рассказал юрист Олег Животов.

По словам Животов, скандальное заключение экспертов опирается на статью 17 Конституции страны, которая гласит: «Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности».

Заключение о незаконности, как отмечает Животов, было подготовлено экспертами в рамках расследования уголовного дела бывшего начальника Генштаба ВСУ генерал-полковника Владимира Заманы, подозреваемого в госизмене. «То, о чем говорила российская пропаганда, что военные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории экспертиза установила», — цитирует юриста газета «Взгляд». Животов добавил, что не знает, «на кого работают эксперты».

Владимир Замана, занимавший пост главы Генштаба с февраля 2012 по февраль 2014 года, обвиняется на Украине в госизмене из-за своих решений о сокращении численного состава ВСУ, уничтожении военных комиссариатов, расформировании 70 воинских частей и соединений, а также зенитно-ракетных дивизионов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Заказчиками своего уголовного преследования генерал называет бывшего президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.



Накануне Владимир Замана сделал громкое заявление о том, что 1 марта 2014 года украинские военнослужащие были готовы провести военную операцию в Крыму, но у политических лидеров не хватило воли на решительные действия. «Был подготовлен личный состав, загружен на самолеты, которые поднялись и дошли до морского побережья континентальной Украины, после чего летчики получили команду, развернулись и вернулись назад на аэродромы базирования», — рассказал генерал.