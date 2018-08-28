Экс-глава Генштаба Украины рассказал об упущенном шансе отбить Крым

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана заявил о том, что 1 марта 2014 года украинские военнослужащие были готовы провести военную операцию в Крыму, но у политических лидеров не хватило воли на решительные действия.

«Был подготовлен личный состав, загружен на самолеты, которые поднялись и дошли до морского побережья континентальной Украины, после чего летчики получили команду, развернулись и вернулись назад на аэродромы базирования», — цитирует Заману «Интерфакс-Украина».



«Было достаточно сил, чтобы применить их в Крыму. Я уверен, что Россия не хотела открытой конфронтации, и мы бы переломили эту ситуацию в свою пользу. Но не было желания и политической воли», — добавил генерал.



Владимир Замана, занимавший пост главы Генштаба с февраля 2012 по февраль 2014 года, обвиняется на Украине в госизмене из-за своих решений о сокращении численного состава ВСУ, уничтожении военных комиссариатов, расформировании 70 воинских частей и соединений, а также зенитно-ракетных дивизионов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Заказчиками своего уголовного преследования генерал называет бывшего президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, еще в 2016 году рассекреченные Верховной Радой Украины документы Совета национальной безопасности и обороны показали, что к весне 2014 года украинская власть была не в силах защитить даже Киев, а об обороне Крыма почти и не помышляла. «Мы не готовы к полномасштабной войне. Буду говорить откровенно. Сегодня у нас нет армии», — заявил тогда членам СНБО министр обороны Игорь Тенюх.

Согласно тем же документам, председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил членам СНБО, что лидеры стран Запада не поддерживают идею о силовой реакции на события в Крыму. Единственным, кто тогда выступил за решительные действия, был Александр Турчинов — только он проголосовал за введение военного положения в стране.

