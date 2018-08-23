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Лидер Rammstein признался в любви на русском языке в новом клипе

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© Ulrich Stamm/Zuma\TASS

© Ulrich Stamm/Zuma\TASS

Вышел новый клип популярной немецкой группы Rammstein, в котором ее вокалист Тилль Линдеманн признается в любви на разных языках, в том числе и на русском.

Судя по содержанию видео, музыкантов вновь ожидает громкий скандал.

Дело в том, что в клипе «Ausländer» («Иностранец»), в котором затрагивается тема колонизации Африки, интернет-пользователи уже усмотрели намек на мигрантов и беженцев, заполонивших Европу, сообщает ФАН.

Кроме того, некоторые углядели намек на секс-туризм.

По сюжету музыканты приплывают на остров, где их встречают в том числе полуобнаженные туземки. Затем герои клипа преображаются в африканских колонистов начала XX века. В частности, лидер группы Тилль Линдеманн в образе миссионера преподает местным детям французский язык.

Однако, как отмечает издание, по тексту песни можно сделать вывод, что «колонисты» прибыли на остров с единственной целью — вступить в интимную связь с туземками.

Клип заканчивается тем, что музыканты уплывают, при этом оставляя на острове одного из участников и несколько своих детей. К тому же «путешественники» прихватывают собой драгоценные слоновые бивни.

Ранее большой скандал вызвал клип Rammstein на песню «Deutschland» («Германия»). Группу обвинили в том, что они используют тему холокоста в развлекательных целях.

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