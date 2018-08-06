Новый клип «Раммштайн» вызвал скандал в Германии

Немецкая группа «Раммштайн» со скандалом презентовала клип на свой новый сингл «Deutschland» («Германия»), в котором по-своему пересказала историю страны и представила ее в образе чернокожей женщины.

Крупнейшая в ФРГ газета Bild обратила внимание, что в одном из фрагментов видеоклипа участники группы с веревками на шее стоят на эшафоте в полосатых робах, изображая узников конлагерей, и тем самым использовали чувствительную тему холокоста и нацистского прошлого страны для развлечения своих фанатов.

В частности, уполномоченный правительства по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн заявил, что Тилль Линдеманн и его соратники поступили аморально. «Если целью клипа должно было стать повышение продаж нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», — сказал Кляйн журналистам.

Многие публичные лица и общественные деятели согласились с тем, что «страдания и бесчеловечность холокоста» не должны эксплеатироваться в коммерческих целях, посоветовав Линдерманну сходить на экскурсию в Дахау. В Еврейском форуме партии ХДС пожаловались на «отвратительное отсутствие вкуса» у музыкантов, оценив клип как «непристойный и омерзительный».

Ранее лидер «Раммштайн» Тилль Линдеманн отличился, назвав Владимира Ленина великим историческим деятелем и кумиром своего детства. Свои убеждения музыкант объяснил тем, что вырос в Восточной Германии.

Напомним, Тилль Линдеманн сравнительно часто бывает в России благодаря украинской певице Светлане Лободе, которая воспитывает в России дочь музыканта. В октябре он приезжал в Москву на ее выписку из больницы, куда Светлана была экстренно госпитализирована в связи с резко осложнившимся заболеванием почек.

