Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ в Чебоксарах

На едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике в Чебоксарах скончалась ученица 11 класса, сообщили в пресс-службе Минобразования Чувашии.

Отмечается, что школьница была инвалидом с детства.

Когда она утром пришла на экзамен, уже по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится. Медработники, дежурившие в школе, и учителя настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в ЕГЭ. «Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен», — приводит сообщение РИА Новости.

В итоге она в течение часа писала экзаменационную работу, а потом попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре ей стало плохо. Школьнице оказали оперативную медицинскую помощь, но несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ей жизнь не удалось.

Ранее сообщалось, что во время перемены в одной из школ Железнодорожного района Воронежа скончался 15-летний подросток.

Кроме того, в одном из учебных заведений, расположенных на западе столицы, 14-летний ученик резко почувствовал себя плохо на уроке физкультуры, проходившем на улице, потерял сознание и впоследствии умер.

В Екатеринбурге ученик пятого класса гимназии скончался после шестого урока.