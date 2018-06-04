В воронежской школе ученик умер на перемене
- 21 марта 2019, 16:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время перемены в одной из школ Железнодорожного района Воронежа скончался 15-летний подросток.
Как сообщает региональное управление СК РФ, после второго урока ученик 8-го класса находился в коридоре школы, а когда прозвенел звонок на урок, он встал с лавочки и стал терять сознание.
Спасти жизнь мальчику не удалось, несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные школьным медиком и прибывшей по вызову бригадой скорой помощи, говорится в сообщении.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления смерти подростка. Опрашиваются очевидцы и выясняются обстоятельства произошедшего.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что в одном из учебных заведений, расположенных на западе столицы, 14-летний ученик резко почувствовал себя плохо на уроке физкультуры, проходившем на улице, потерял сознание и впоследствии скончался.
В Екатеринбурге скончался после шестого урока ученик пятого класса гимназии.
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