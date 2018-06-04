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В воронежской школе ученик умер на перемене

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© visualhunt.com

Во время перемены в одной из школ Железнодорожного района Воронежа скончался 15-летний подросток.

Как сообщает региональное управление СК РФ, после второго урока ученик 8-го класса находился в коридоре школы, а когда прозвенел звонок на урок, он встал с лавочки и стал терять сознание.

Спасти жизнь мальчику не удалось, несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные школьным медиком и прибывшей по вызову бригадой скорой помощи, говорится в сообщении.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления смерти подростка. Опрашиваются очевидцы и выясняются обстоятельства произошедшего.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в одном из учебных заведений, расположенных на западе столицы, 14-летний ученик резко почувствовал себя плохо на уроке физкультуры, проходившем на улице, потерял сознание и впоследствии скончался.

В Екатеринбурге скончался после шестого урока ученик пятого класса гимназии.

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