25 фантастических перевоплощений от визажистки-самоучки

Американская визажистка и косплейщица Бренна Маццони (Brenna Mazzoni) прославилась в интернете тем, что с помощью макияжа может перевоплотиться буквально в любого героя.

Я всегда была энтузиастом Хеллоуина и любила наряжаться. Однажды я попала на собрание косплеистов, и мне так понравилось, что я начала экспериментировать с макияжем и костюмами. Я быстро влюбилась в создание фантазийного мейкапа и реквизита. Настолько, что я не могла дождаться следующего конгресса. Со временем я так отточила своё мастерство, что теперь могу трансформироваться дома в любой момент, просто ради удовольствия.

Художница говорит, что черпает вдохновение из фильмов, книг и комиксов. Когда Бренна видит персонажа, который ей нравится, она делает несколько набросков на бумаге. А после, опираясь на изображение, начинает собирать нужные материалы и реквизит. Перевоплощение может занимать у девушки по 3—4 часа подряд, а подготовка — до двух недель, не зря подписчики визажистки в Instagram, которых у неё уже больше 115 тысяч, так восхищаются её вниманием к деталям.

Я — самоучка и в значительной степени полагаюсь на практику. Если вы хотите достичь определённого уровня мастерства, просто начните пробовать! Секрет успеха в количестве времени, которое вы тратите на косплей, и веселья, которое вы при этом испытываете. Ведь самое главное, чтобы то, чем мы занимаемся в жизни, делало нас счастливыми! „Жизнь коротка, будь кем хочешь!“ — вот мой девиз.

1. Безумный Шляпник, «Алиса в Стране чудес»

2. Мёртвая невеста, «Труп невесты»

3. Грета, «Гремлины»

4. Королева Ночи, «Игра престолов»

5. Мистер Бёрнс, «Симпсоны»

6. Ангел смерти, «Хеллбой»

7. Синди Лу Кто, «Как Гринч украл Рождество»

8. Эдвард, «Эдвард Руки-ножницы»

9. Зомби в стиле поп-арт

10. Другая мама, «Коралина»

11. Коралина, «Коралина»

12. Кролик на Хеллоуин

13. Оливия Октавиус, Доктор Осьминог, комиксы Marvel

14. Мистик, «Люди Х»

15. Джек Скеллингтон, «Кошмар перед Рождеством»

16. Дарла, «В поисках Немо»

17. Салли, «Кошмар перед Рождеством»

18. Смерть

19. Хеллгёрл, «Хеллбой»

20. Злая Ведьма, «Белоснежка»

21. Гринч, «Гринч — похититель Рождества»

22. Аид, «Геркулес»

23. Сара, Уинифред, Мэри, «Фокус-покус»

24. Сивилла Трелони, «Гарри Поттер»

25. Демогоргон, «Очень странные дела»

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