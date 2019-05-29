В России может появиться «отцовский капитал»

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства рекомендовала Госсовету России организовать оказание материальной поддержки многодетным отцам. Идею о новой субсидии уже окрестили «отцовским капиталом», по аналогии с материнским.

«Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. При этом „отцовский капитал“ не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил автор документа Сергей Рыбальченко», — пишет газета «Известия».



По замыслу авторов инициативы, выплата многодетным папам должна быть сопоставима с размером материнского капитала, размер которого с 2017 года составляет 453 тысячи рублей.

Меры поддержки многодетных семей необходимы для реализации национального проекта «Демография», который предусматривает значительный рост числа многодетных семей с тремя и более детьми, поскольку распространенная сегодня в России модель семьи с одним-двумя детьми неизбежно влечет за собой сокращение населения и сопутствующие демографические проблемы.

В Общественной палате ссылаются на зарубежный опыт в «демографически успешных странах», где более 40% средств от государства в рамках программ поддержки семей граждане получают только при условии рождения третьего и последующих детей.



«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, „третьего ребенка заказывает отец“. Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — подчеркнул член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.



Напомним, в Министерстве труда и социальной защиты РФ планируют продлить программу материнского капитала как минимум до 2024 года. При этом в ближайшие годы число женщин, претендующих на маткапитал, может сократиться на 30% из-за демографической ямы 1990-х годов.

Ранее «Ридус» рассказывал о сложившейся в российских судах практике ущемления прав отцов при разногласиях относительно порядка воспитания несовершеннолетних детей.