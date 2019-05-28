Глава МИД Испании назвал Россию «старым врагом»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», спровоцировав дипломатический скандал между Москвой и Мадридом.

В интервью газете El Periodico глава испанского внешнеполитического ведомства, рассуждая о политической ситуации в мире, посетовал, что «старый союзник» в лице Соединенных Штатов больше не уделяет должного внимания вопросу безопасности европейский стран.

«Наш союзник поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит: „Я здесь“. И снова представляет угрозу. А Китай выступает в качестве соперника», — отметил Боррель.



После этого посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван в МИД России, где ему поставили на вид, что антироссийские высказывания Жозепа Борреля наносят ущерб отношениям между странами, «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных». Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Со своей стороны, в МИД Испании назвали реакцию Москвы на высказывания своего руководителя «чрезмерной». «Нас удивила, и негативно, реакция России. Мы считаем, что [Россия] чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму. И нас удивило , что они предали ее [реакцию] огласке», — приводит ТАСС ответ испанских дипломатов.

Напомним, Испания присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1982 году, а через несколько лет вступила в Евросоюз. Сегодня военные корабли Испании принимают участие в рейдах НАТО в Балтийском море у берегов России. Также испанские моряки приняли участие в учениях стран-членов НАТО и их союзников «Sea Shield 2019». Тогда в акваторию Черного моря вошло множество иностранных военных кораблей, среди которых были испанский фрегат «Санта Мария».