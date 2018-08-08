Задержанного в Косово россиянина освободили
- 28 мая 2019, 16:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Полиция Косово освободила ранее задержанного гражданина РФ Михаила Краснощенкова, являющегося сотрудником миссии ООН (UNMIK).
«Мы получили подтверждение, что российский сотрудник освобожден», — сообщил ТАСС заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.
Ранее о задержании россиянина сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Краснощенкова избили и задержали, вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию.
Глава Сербии добавил, что спецназ задержал в Косово и Метохии 23 человека.
Как сообщалось ранее, сербский лидер Александр Вучич выступил перед парламентом с призывом признать фактическую потерю Косово как части территории страны.
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