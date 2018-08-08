Задержанного в Косово россиянина освободили

Полиция Косово освободила ранее задержанного гражданина РФ Михаила Краснощенкова, являющегося сотрудником миссии ООН (UNMIK).

«Мы получили подтверждение, что российский сотрудник освобожден», — сообщил ТАСС заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее о задержании россиянина сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Краснощенкова избили и задержали, вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию.

Глава Сербии добавил, что спецназ задержал в Косово и Метохии 23 человека.

Как сообщалось ранее, сербский лидер Александр Вучич выступил перед парламентом с призывом признать фактическую потерю Косово как части территории страны.