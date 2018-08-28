найти ×
   
  • USD
    64.46
  • EUR
    72.19
СохранитьСохранено0
×

202616

Глава Сербии признал потерю Косово

Small f78f8d6c11
© social media

© social media

Президент Сербии Александр Вучич выступил перед парламентом с призывом признать фактическую потерю Косово как части территории страны.

«Я принял решение не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что очень важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — цитирует Вучича ФАН.

Вучич предложил депутатам выбрать, как в перспективе будут развиваться отношения с Косово, и отметил, что сам выступает за улучшение отношений с непризнанной республикой.

Также Вучич в своем выступлении поблагодарил Россию и лично Владимира Путина за помощь в этом вопросе.

Напомним, Республика Косово отделилась от Сербии после того, как авиация НАТО весной и летом 1999 года без разрешения ООН разбомбила города Югославии, включая столичный Белград. Военная операция проводилась под предлогом защиты населения Косово от правительственных сил и имела целью свержение президента Слободана Милошевича. В результате нападения НАТО погибли, по разным оценкам, от 576 до 5000 югославских военнослужащих и полицейских, более 1700 гражданских лиц, в том числе почти 400 детей, не считая многих тысяч раненых. Кроме того, были разрушены военные, промышленные и жилые здания, жизненно важные объекты инфраструктуры, а также памятники истории и культуры, включая древние православные храмы.

В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед студентами в Белграде заявил, что бомбардировки Югославии в 1999 году проводились в интересах самих сербов, и призвал молодежь к сотрудничеству с альянсом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
11032525читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
502714100читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2139659читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7123725читать позжечитаю позже