Глава Сербии признал потерю Косово

Президент Сербии Александр Вучич выступил перед парламентом с призывом признать фактическую потерю Косово как части территории страны.

«Я принял решение не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что очень важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — цитирует Вучича ФАН.

Вучич предложил депутатам выбрать, как в перспективе будут развиваться отношения с Косово, и отметил, что сам выступает за улучшение отношений с непризнанной республикой.



Также Вучич в своем выступлении поблагодарил Россию и лично Владимира Путина за помощь в этом вопросе.

Напомним, Республика Косово отделилась от Сербии после того, как авиация НАТО весной и летом 1999 года без разрешения ООН разбомбила города Югославии, включая столичный Белград. Военная операция проводилась под предлогом защиты населения Косово от правительственных сил и имела целью свержение президента Слободана Милошевича. В результате нападения НАТО погибли, по разным оценкам, от 576 до 5000 югославских военнослужащих и полицейских, более 1700 гражданских лиц, в том числе почти 400 детей, не считая многих тысяч раненых. Кроме того, были разрушены военные, промышленные и жилые здания, жизненно важные объекты инфраструктуры, а также памятники истории и культуры, включая древние православные храмы.

В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед студентами в Белграде заявил, что бомбардировки Югославии в 1999 году проводились в интересах самих сербов, и призвал молодежь к сотрудничеству с альянсом.