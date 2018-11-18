В Сбербанке назвали число потенциальных жертв фишинга в России

Около трети офисных работников в России являются потенциальными жертвами фишинга — вида интернет-мошенничества, направленного на получение личных данных граждан (логинов и паролей) путем рассылки вредоносных электронных писем.

Такую оценку в субботу, 27 апреля, озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

По нашим наблюдениям, примерно 27−30% офисных работников в России в разных корпорациях могут сегодня спокойно открывать фишинговые письма. Это большой показатель, если честно, — посетовал Кузнецов.

По словам собеседника агентства, привить сотрудникам безопасные стратегии поведения в интернете можно с помощью повышения уровня их киберграмотности. Изучение источников потенциальной угрозы в совокупности с регулярными тренировками по обнаружении вредоносной электронной корреспонденции способны снизить озвученный показатель в десятки раз, считает эксперт.

Напомним, в канун минувших новогодних праздников об активизации интернет-мошенников российских пользователей предупреждали специалисты «Лаборатории Касперского».