СМИ: Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска

Сирийские СМИ сообщили об ударе израильской ракеты по району Телль-Шаар, расположенному всего в 40 километрах от Дамаска.

По предварительной информации, одиночный снаряд взорвался в окрестностях города Эль-Кунейтра, повредив военную машину сирийской армии, передает агентство SANA. Также имеются данные о нескольких пострадавших, однако их точное количество пока не уточняется.

Тем временем израильская сторона уже подтвердила факт удара по территории Сирии. Так, по данным издания The Jerusalem Post, Армия обороны Израиля приняла встречные меры в ответ на атаку истребителя, обстрелянного с территории арабской республики.

Как уточняется, подвергшийся атаке самолет повреждений не получил.

Напомним, в начале мая военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному району сектора Газа. Его жертвами стали беременная местная женщина и ее годовалая дочь.

Еще месяцем ранее, в конце марта, израильская авиация нанесла серию ударов по сирийскому городу Алеппо.