найти ×
   
  • USD -0.15
    64.46
  • EUR -0.13
    72.19
СохранитьСохранено0
×

004959

СМИ: Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска

Small 25de0a1fdb
© AP/TASS

© AP/TASS

Сирийские СМИ сообщили об ударе израильской ракеты по району Телль-Шаар, расположенному всего в 40 километрах от Дамаска.

По предварительной информации, одиночный снаряд взорвался в окрестностях города Эль-Кунейтра, повредив военную машину сирийской армии, передает агентство SANA. Также имеются данные о нескольких пострадавших, однако их точное количество пока не уточняется.

Тем временем израильская сторона уже подтвердила факт удара по территории Сирии. Так, по данным издания The Jerusalem Post, Армия обороны Израиля приняла встречные меры в ответ на атаку истребителя, обстрелянного с территории арабской республики.

Как уточняется, подвергшийся атаке самолет повреждений не получил.

Напомним, в начале мая военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному району сектора Газа. Его жертвами стали беременная местная женщина и ее годовалая дочь.

Еще месяцем ранее, в конце марта, израильская авиация нанесла серию ударов по сирийскому городу Алеппо.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
12252293читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
3047130читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

13456009читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806931читать позжечитаю позже