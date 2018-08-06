Опубликовано видео последствий израильского авиаудара по Алеппо

Сирийское телевидение сообщило об атаке израильских военных самолетов на город Алеппо, продемонстрировав кадры пожара и взрывов в ночном городе.

«Около 23.00 среды наши средства ПВО отразили израильскую воздушную атаку на ряд объектов в районе индустриального городка Шейх-Наджар на северо-востоке от Алеппо и сбили несколько ракет. Ущерб лишь материальный», ― передает ФАН сообщения сирийских СМИ.

Помимо промышленной зоны Шейх-Наджар атаке также подвергся гражданский аэропорт и населенный пункт Джибрин, расположенный вблизи Алеппо, а в самом городе пропало электричество.

В Израиле авианалеты на Сирию объясняют борьбой с иранскими военными подразделениями. Так, 20 января ПВО Сирии отразили налет израильской авиации на Дамаск в районе аэропорта Дювали. Согласно сообщениям сирийских СМИ, им удалось уничтожить семь израильских ракет. В ЦАХАЛ тогда заявили, что атаковали подразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» в окрестностях Дамаска и рекомендовали сирийцам воздержаться от попыток в ответ нанести ущерб территории Израиля.

В начале января израильские самолеты атаковали иранские военные склады в районе аэропорта Дамаска, а всего авиация Израиля совершает налеты на территорию Сирии по нескольку раз в месяц, в результате чего погибли десятки сирийцев.

