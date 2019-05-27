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Патриарх Кирилл назвал противников строительства храмов ассистентами тьмы

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Действия противников возведения храмов ассистируют темным силам, — с таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл по итогам трехдневного визита во Францию, где владыка освятил православный храм в городе Страсбург.

Храм никому не мешает. Если мы встречаемся с иррациональной агрессивной реакцией на строительство храма, то здесь — дело темное. Если рациональные факторы отсутствуют и есть иррациональное противление и злоба, то кто же может иметь злобу против того, чтобы был воздвигнут жертвенник в храме, посвященном Господу и Спасителю нашему? Противник Спасителя. К сожалению, есть люди, которые сознательно и несознательно ассистируют этому противнику, — цитирует патриарха РИА Новости.

Кроме того, глава Русской православной церкви (РПЦ) повторил свои слова, касавшиеся ежедневного открытия трех новых православных храмов, пояснив, что религиозные заведения в таком количестве возводятся «не по приказу», а «в ответ на желания людей».

Практически во всех случаях, за исключением отдельных политико-экзотических случаев, народ горячо поддерживает строительство храмов. И покуда будет потребность людей иметь храм, в том числе шаговой доступности, будут строиться эти храмы, — заверил патриарх Кирилл.

В частности, появление православного храма в Страсбурге глава РПЦ также связал с проявлением именно этой потребности прихожан, передает агентство.

Ранее в беседе с «Ридусом» протодиакон Андрей Кураев критически высказался по поводу курса нынешнего патриарха на массовое строительство религиозных учреждений.

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