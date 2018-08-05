Сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Эльбрусе петербургских лыжников
- 27 мая 2019, 19:23
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Специалисты МЧС благополучно эвакуировали двух лыжников из Санкт-Петербурга, заблудившихся на склоне горы Эльбрус на высоте около 3,4 километров. Информацию о спасении экстремалов в понедельник вечером подтвердили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.
Поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. Спасатели помогли спуститься вниз лыжникам, медицинская помощь не потребовалась, — заявил руководитель пресс-службы регионального ведомства Кантемир Беров.
Как отмечает РЕН ТВ, спасательная операция была проведена силами Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Напомним, двое лыжников заблудились при спуске по горнолыжной трассе, ведущей к высокогорной станции Гарабаши. Причиной инцидента стало ухудшение погодных условий, передает ТАСС.
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