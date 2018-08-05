Сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Эльбрусе петербургских лыжников

Специалисты МЧС благополучно эвакуировали двух лыжников из Санкт-Петербурга, заблудившихся на склоне горы Эльбрус на высоте около 3,4 километров. Информацию о спасении экстремалов в понедельник вечером подтвердили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. Спасатели помогли спуститься вниз лыжникам, медицинская помощь не потребовалась, — заявил руководитель пресс-службы регионального ведомства Кантемир Беров.

Как отмечает РЕН ТВ, спасательная операция была проведена силами Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Напомним, двое лыжников заблудились при спуске по горнолыжной трассе, ведущей к высокогорной станции Гарабаши. Причиной инцидента стало ухудшение погодных условий, передает ТАСС.