Уникальная панда-альбинос попала на камеру

В китайском заповеднике Вэньчуань-Улун провинции Сычуань на камеру видеонаблюдения попала редчайшая панда-альбинос. У медведя, снятого в бамбуковом лесу, нет ни одного чёрного пятна на шерсти, а глаза розового цвета. Исследователь из Пекинского университета Ли Чен (Li Sheng) отметил, что возраст животного примерно 2 года, панда выглядит здоровой и, судя по её ровной походке, альбинизм не ухудшил качество её жизни. Хотя эта генетическая мутация может привести к проблемам со зрением и сделать зверя более уязвимым для хищников.

Панда — символ Китая, защищается государством, её убийство карается смертной казнью. По данным зоологов, в дикой природе осталось 1864 панды. Учёные делают всё возможное, чтобы сохранить их популяцию.