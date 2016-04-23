найти ×
   
  • USD
    64.61
  • EUR
    72.32
СохранитьСохранено0
×

00277

Уникальная панда-альбинос попала на камеру

Small dd3dc5f883
  • 27 мая 2019, 13:15
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В китайском заповеднике Вэньчуань-Улун провинции Сычуань на камеру видеонаблюдения попала редчайшая панда-альбинос. У медведя, снятого в бамбуковом лесу, нет ни одного чёрного пятна на шерсти, а глаза розового цвета. Исследователь из Пекинского университета Ли Чен (Li Sheng) отметил, что возраст животного примерно 2 года, панда выглядит здоровой и, судя по её ровной походке, альбинизм не ухудшил качество её жизни. Хотя эта генетическая мутация может привести к проблемам со зрением и сделать зверя более уязвимым для хищников.

Панда — символ Китая, защищается государством, её убийство карается смертной казнью. По данным зоологов, в дикой природе осталось 1864 панды. Учёные делают всё возможное, чтобы сохранить их популяцию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
24231293читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
8063351читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

11550577читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31616008читать позжечитаю позже