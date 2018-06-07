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Уникальная белка-альбинос попала на камеру

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  • 15 февраля 2019, 15:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Фотограф дикой природы Стивен Плант (Stephen Plant) из британского города Лаут смог сфотографировать редчайшую белку-альбиноса. Мужчина снимал птиц из семейства зимородковых, когда заметил белоснежного грызуна.

Я не поверил своим глазам, когда увидел этого зверька. Он двигался очень медленно, и сначала я подумал, что это крыса. Но потом я увидел его большой пушистый хвост и поразился. Я стоял всего в 30 метрах от белки, однако она совсем не боялась. В какой-то момент грызун замер на пару секунд, и я смог сделать несколько удачных кадров, — рассказала 60-летний фотограф изданию Independent.

По данным специалистов, в Великобритании на данный момент живёт около 50 белок-альбиносов. Их редкий окрас связан с нехваткой меланина, из-за чего их шерсть, кожа и глаза приобретают белый пигмент. Белоснежных грызунов путают с более распространёнными белками светлого цвета, однако те отличаются тёмными глазами.

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