На стройке в Москве обнаружены 25 снарядов времен войны

На территории стройплощадки на севере столицы были найдены 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили в экстренных службах города.

Сначала рабочие нашли предмет, похожий на старинный снаряд, на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили еще 24 снаряда.

Все боеприпасы были вывезены на подмосковный полигон для утилизации, приводит сообщение ФАН.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, опасная находка была обнаружена на строительной площадке возле дома № 60 на Ленинградском шоссе (в районе метро «Водный стадион»).

Ранее сообщалось, что три 50-мм минометные мины времен войны нашли в жилом доме в Петербурге, а 120-мм мина времен ВОВ была обнаружена на стройке в районе дома № 5 по Ангарской улице в Москве.