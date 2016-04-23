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Мины времен ВОВ нашли в Москве и Петербурге

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© visualhunt.com

Опасные находки были обнаружены в жилом доме на юге Санкт-Петербурга и на стройке в Москве.

Сразу три 50-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны (ВОВ) нашли в Северной столице в доме № 12 по улице Зайцева в Кировском районе.

Для обезвреживания и вывоза снарядов жильцов пришлось эвакуировать.

По оценкам специалистов, боеприпасы находились в «прекрасно сохранившемся состоянии», приводит ТАСС сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Как рассказали агентству источники в экстренных службах города, в Москве 120-мм мина времен ВОВ была обнаружена на стройке в районе дома № 5 по Ангарской улице. Обезвреживанием снаряда занялись взрывотехники.

Ранее сообщалось, что 10 марта на стройке на улице Демьяна Бедного на северо-западе Москвы был найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

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