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У летевшего из Пекина в Петербург самолета отказал двигатель

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© pixabay.com

© pixabay.com

На подлете к аэропорту Пулково лайнер авиакомпании Hainan Airlines, совершавший рейс Пекин — Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Несмотря на то, что в одном из двигателей произошло возгорание, Airbus А330 благополучно приземлился на исправном.

«Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки, — приводит РЕН ТВ сообщение пресс-службы аэропорта. — Пассажиры высажены в терминал в штатном режиме».

Уточняется, что на место оперативно прибыла аварийно-спасательная команда.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал. Пулково продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, двигатель отказал, но возгорания не было, просто сработал датчик пожаротушения.

Накануне самолет авиакомпании UTair, совершавший рейс из Сургута в таджикский город Худжанд, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности. Чтобы совершить экстренную посадку, лайнеру пришлось почти три часа вырабатывать топливо. В результате Boeing совершил девять кругов над аэропортом.

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