Сделавший 9 кругов над аэропортом лайнер благополучно приземлился в Сургуте
- 25 мая 2019, 20:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Самолет авиакомпании UTair, совершавший рейс из Сургута в таджикский город Худжанд, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности.
Чтобы совершить экстренную посадку, лайнеру пришлось почти три часа вырабатывать топливо, передает телеканал «360».
По данным Flightradar, воздушное судно совершило девять кругов над аэропортом, пишет ФАН.
«Приземление было в штатном режиме», — заявил собеседник агентства.
Как сообщает «Интерфакс», решение о возвращении в аэропорт было принято после срабатывания сигнала об отказе стабилизатора пикирования.
На борту Boeing находились 130 человек, из которых около трети — дети, отмечает газета «Известия».
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