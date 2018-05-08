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Сделавший 9 кругов над аэропортом лайнер благополучно приземлился в Сургуте

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© pixabay.com

© pixabay.com

Самолет авиакомпании UTair, совершавший рейс из Сургута в таджикский город Худжанд, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности.

Чтобы совершить экстренную посадку, лайнеру пришлось почти три часа вырабатывать топливо, передает телеканал «360».

По данным Flightradar, воздушное судно совершило девять кругов над аэропортом, пишет ФАН.

«Приземление было в штатном режиме», — заявил собеседник агентства.

Как сообщает «Интерфакс», решение о возвращении в аэропорт было принято после срабатывания сигнала об отказе стабилизатора пикирования.

На борту Boeing находились 130 человек, из которых около трети — дети, отмечает газета «Известия».

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