Власти Перу сообщили о жертвах и разрушениях после землетрясения

Власти Перу сообщили о появлении первых пострадавших в результате землетрясения магнитудой около 8 баллов, которое произошло несколькими часами ранее. Подземные толчки разрушили как минимум 16 зданий, говорится в официальном твиттере Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN).

В настоящее время имеются пострадавшие, а также 16 домов, понесших урон от землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло этим утром. Мониторинг продолжается в наиболее уязвимых районах, — говорится в сообщении.

Тем временем в социальных сетях начинают появляться первые фотографии последствий удара стихии.

Судя по кадрам, масштаб разрушений может оказаться намного серьезнее, нежели сообщают официальные источники. Стоит отметить, что землетрясение произошло глубокой ночью по местному времени, когда большинство местных жителей спали.

Напомним, как сообщала Геологическая служба США, эпицентр землетрясения располагался в северной части Перу, в 85 километрах к юго-востоку от местного городка Лагунас.

Предположительно, подземные толчки могли ощущаться и в граничащих с этим регионом Бразилии, Колумбии и Эквадоре.