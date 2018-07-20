найти ×
   
  • USD +0.12
    64.61
  • EUR +0.48
    72.32
СохранитьСохранено0
×

-10562

Власти Перу сообщили о жертвах и разрушениях после землетрясения

Small 25de0a1fdb
© twitter.com

© twitter.com

Власти Перу сообщили о появлении первых пострадавших в результате землетрясения магнитудой около 8 баллов, которое произошло несколькими часами ранее. Подземные толчки разрушили как минимум 16 зданий, говорится в официальном твиттере Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN).

В настоящее время имеются пострадавшие, а также 16 домов, понесших урон от землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло этим утром. Мониторинг продолжается в наиболее уязвимых районах, — говорится в сообщении.

Тем временем в социальных сетях начинают появляться первые фотографии последствий удара стихии.

Судя по кадрам, масштаб разрушений может оказаться намного серьезнее, нежели сообщают официальные источники. Стоит отметить, что землетрясение произошло глубокой ночью по местному времени, когда большинство местных жителей спали.

Напомним, как сообщала Геологическая служба США, эпицентр землетрясения располагался в северной части Перу, в 85 километрах к юго-востоку от местного городка Лагунас. 

Предположительно, подземные толчки могли ощущаться и в граничащих с этим регионом Бразилии, Колумбии и Эквадоре. 

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
8063335читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
3047092читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

19062603читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

171438254читать позжечитаю позже