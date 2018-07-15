На севере Перу произошло мощное землетрясение

В северной части Перу произошло сильное землетрясение магнитудой около 8 баллов. Такие данные в воскресенье, 26 мая, приводит Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 85 километрах к юго-востоку от местного городка Лагунас, уточнили в ведомстве. Этот район расположен в непосредственной близости от государственных границ с Бразилией, Колумбией и Эквадором.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Геологическая служба США сообщила о подземных толчках мощностью в 7,5 балов, однако впоследствии оценка магнитуды была скорректирована.

Напомним, в минувшем сентябре землетрясение меньшей магнитуды, произошедшее в Индонезии, унесло жизни свыше 1,2 тысячи человек.