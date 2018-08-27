Подозреваемый в нападении на директора якутской школы признал вину

Восемнадцатилетний житель Якутии признался в вооруженном нападении на директора местной школы. В настоящий момент предполагаемый преступник помещен в изолятор, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», передает РИА Новости.

25 мая около 01:00 в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен 33-летний местный житель с ножевым ранением в область брюшной полости. Во время следственных мероприятий подозреваемый дал признательные показания, — подтвердили в пресс-службе республиканского МВД.

Как уточнили представители правоохранительных органов, инцидент произошел в якутском селе Борогонцы в результате конфликта, вспыхнувшего между пострадавшим и группой молодых людей.

В итоге, один из оппонентов директора достал нож и нанес мужчине удар в область живота, передает агентство.

Ранее сообщалось, что участие в конфликтной ситуации могли принимать несовершеннолетние, однако на данный момент эта информация не имеет официального подтверждения.

Напомним, несколько дней назад подросток из Республики Марий Эл напал на женщину-депутата, произносившую торжественную речь во время последнего звонка.