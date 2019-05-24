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Выпускник с разбега ударил депутата во время последнего звонка

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В школе поселка Юрино республики Марий Эл выпускник набросился на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она произносила речь на последнем звонке.

Свидетелями инцидента стали взрослые и дети — участники мероприятия, а сам момент нападения был снят на камеру смартфона. Судя по опубликованной в Сети видеозаписи, подросток действовал решительно и нанес мощный удар по голове женщины, прежде чем кто-либо смог его остановить.

После удара Вахитова устояла на ногах, а нападавшего скрутили и вывели из спортзала, где проходило мероприятие. Депутат со слезами на глазах закончила свою речь.

По информации издания «Pro Город», ранее за нападавшим не раз замечали агрессию, а перед нападением на Вахитову он выражал свое недовольство из-за того, в какой партии она состоит.

В полиции пообещали провести проверку по факту инцидента, а собранные материалы направить в СУ СК РФ по Марий Эл для принятия процессуального решения.

Недавно суд в Перми приговорил к семи годам лишения свободы подростка, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ. Месяцем ранее в Тверской области школьник в нетрезвом состоянии напал на учителя в школе № 7 города Вышний Волочёк.

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