Первого замглавы администрации Балашихи обвинили в получении взятки

Обвинение в получении взятки предъявлено первому заместителю главы администрации подмосковной Балашихи.

Чиновник заключен под стражу.

Как рассказали газете «Известия» в областном управлении Следственного комитета России, обвиняемый с лета 2018 года систематически получал от главы одной из компаний, занимающихся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки за покровительство, заключение контракта и отказ от проверки качества работ.

Общая сумма взяток составила не менее 4 млн рублей.

Хотя в ведомстве не назвали имя обвиняемого, на сайте городской администрации указано, что должность первого зама занимает Алексей Коваль, пишет издание.

Ранее сообщалось, что полковника ФСБ обвинили во взятке в размере 850 тысяч долларов.