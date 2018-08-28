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Первого замглавы администрации Балашихи обвинили в получении взятки

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Обвинение в получении взятки предъявлено первому заместителю главы администрации подмосковной Балашихи.

Чиновник заключен под стражу.

Как рассказали газете «Известия» в областном управлении Следственного комитета России, обвиняемый с лета 2018 года систематически получал от главы одной из компаний, занимающихся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки за покровительство, заключение контракта и отказ от проверки качества работ.

Общая сумма взяток составила не менее 4 млн рублей.

Хотя в ведомстве не назвали имя обвиняемого, на сайте городской администрации указано, что должность первого зама занимает Алексей Коваль, пишет издание.

Ранее сообщалось, что полковника ФСБ обвинили во взятке в размере 850 тысяч долларов.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 17:38

    ютуб Путинские миллиарды #ЮрийБолдырев
    .
    Юрий простым языком о госустройстве нынешней России.
    крыса в амбаре не столько съест, сколько обгадит.

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