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США намерены выделить на военную помощь Украине 250 млн долларов

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© flickr.com

США планируют выделить на военную помощь Украине 250 миллионов долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, заявил генерал-лейтенант Энтони Иерарди, отвечая на вопрос во время брифинга по бюджетному запросу Пентагона.

Средства, в частности, будут направлены на замену ранее переданного Киеву вооружения.

В 2019 финансовом году был предусмотрен такой же объем помощи Украине, отмечает газета «Известия».

Кроме того, помощник заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер отметила что ее ведомство «вместе с Госдепартаментом продвигается вперед в деле разработки такого рода инициатив», сообщает ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону до 750 миллиардов в 2020 финансовом году, напоминает газета «Взгляд».

Кроме того, американский лидер попросил выделить 500 миллионов долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в «противодействие российскому злонамеренному влиянию».

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