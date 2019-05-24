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В Брянске задержаны полицейские, раскрывавшие подстроенные ими преступления

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© wikimedia.org / Andrey Mironov 777

© wikimedia.org / Andrey Mironov 777

Двоих сотрудников транспортной полиции задержали в Брянске по обвинению в создании видимости раскрытия преступлений и их инсценировки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, полицейские были задержаны за превышение должностных полномочий.

В отношении них возбуждены уголовные дела.

Следствием установлено, что в мае 2018 года сотрудники линейного подразделения вступили в сговор, чтобы создавать видимость выявления преступлений, связанных с противозаконными посягательствами на грузы.

С целью осуществления своего замысла они привлекали третьих лиц для совершения хищений материалов верхнего строения пути, а потом «раскрывали» эти преступления.

По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейские будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

«Непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — приводит агентство сообщение управления.

Ранее «Ридус» писал о том, что для увеличения показателей раскрываемости трое сотрудников полиции заставили невиновного мужчину признаться в совершении девяти преступлений, а также инициировали его задержание в Курганской области.

Кроме того, трое сотрудников транспортной полиции Санкт-Петербурга вступили между собой в преступный сговор, чтобы искусственно завысить раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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