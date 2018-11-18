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В Петербурге трех полицейских обвинили в сбыте наркотиков

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© sledcom.ru

Троих сотрудников транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий.

По признакам этих преступлений возбуждены уголовные дела.

По версии следствия, трое патрульных вступили между собой в преступный сговор, чтобы искусственно завысить раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

С этой целью они привлекли неоднократно судимого наркоторговца, который по их поручению провоцировал граждан на приобретение и хранение наркотических средств. После совершения сделки стражи порядка задерживали покупателей, а своего подельника незаконно освобождали от ответственности, сообщается на сайте Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время решается вопрос об увольнении полицейских из органов внутренних дел и об избрании им меры пресечения.

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