В Петербурге трех полицейских обвинили в сбыте наркотиков

Троих сотрудников транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий.

По признакам этих преступлений возбуждены уголовные дела.

По версии следствия, трое патрульных вступили между собой в преступный сговор, чтобы искусственно завысить раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

С этой целью они привлекли неоднократно судимого наркоторговца, который по их поручению провоцировал граждан на приобретение и хранение наркотических средств. После совершения сделки стражи порядка задерживали покупателей, а своего подельника незаконно освобождали от ответственности, сообщается на сайте Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время решается вопрос об увольнении полицейских из органов внутренних дел и об избрании им меры пресечения.