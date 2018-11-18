В Петербурге трех полицейских обвинили в сбыте наркотиков
- 21 февраля 2019, 19:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Троих сотрудников транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий.
По признакам этих преступлений возбуждены уголовные дела.
По версии следствия, трое патрульных вступили между собой в преступный сговор, чтобы искусственно завысить раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
С этой целью они привлекли неоднократно судимого наркоторговца, который по их поручению провоцировал граждан на приобретение и хранение наркотических средств. После совершения сделки стражи порядка задерживали покупателей, а своего подельника незаконно освобождали от ответственности, сообщается на сайте Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.
В настоящее время решается вопрос об увольнении полицейских из органов внутренних дел и об избрании им меры пресечения.
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