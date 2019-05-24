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Сбербанк пообещал до конца лета внедрить услугу по снятию наличных по SMS

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Клиентам Сбербанка пообещали скорое появление услуги, которая позволит снимать наличные по SMS.

«Услуга перевода денежных средств через „Сбербанк Онлайн“ со снятием наличных без банковской карты будет доступна во всех терминалах самообслуживания банка и для всех клиентов до конца лета», — цитирует ФАН главу банка Германа Грефа.

Как сообщает издание, Сбербанк в феврале приступил к тестированию онлайн-сервиса по получению наличных средств в банкоматах или отделениях с помощью SMS с кодом. В мобильном приложении уже появилась такая функция, которая называется «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» и отражается в разделе «Платеж или перевод».

Сегодня, 24 мая, также стало известно о переизбрании Германа Грефа главой Сбербанка на четвертый срок. Его полномочия продлены на ближайшие четыре года. Кроме того, Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке с 25 мая.

Ранее сообщалось, что сервис по снятию наличных денег на кассах в торговых точках запустила в России международная платежная система Visa. Пока нововведение тестируется в пилотном режиме Россельхозбанком и торговой сетью «Русский пармезан».

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