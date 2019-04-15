Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Объемы «распила» государственных средств при госзакупках нарастают как снежный ком, следует из отчета Счетной Палаты по итогам 2018 года.

Практически каждый третий контракт (28,3%) заключалось на неконкурентной основе — то есть с заранее известным подрядчиком, в обход формальных процедур тендеров.

В 2018 году с нарушениями были заключены госконтракты на 294,6 млрд рублей. Это рост в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом и в 5,5 раз больше по сравнению с 2016-м.



Почти 40% выявленных случаев приходится на необоснованное увеличение стоимости контрактов. Еще 20% - это нарушения, связанные с приемкой работ, в результате которых зачастую оплачиваются фактически не выполненные услуги.



В цифрах, обнародованных СП, удивляет не то, что распил средств достиг таких масштабов, а то, что еще вообще остается какая-то часть аукционов, проводимых по конкурентному принципу, говорит директор Национальной ассоциации институтов закупок Алексей Ульянов.

Существующая система настолько уродлива, что нигде в мире ей аналогов нет, и она упорно эволюционирует, превращаясь в еще более уродливого монстра. Свою лепту в эту эволюцию вносят, как ни прискорбно, ФАС и Минфин, которые стремятся воспрепятствовать переговорам между участниками аукционов. Формально — с целью борьбы со сговорами участников. Но на деле это приводит не к росту конкуренции, а к прямо противоположным результатам, — сказал он «Ридусу».

Система госзакупок a la Russe ставит с ног на голову саму идею аукциона как инструмента выбора самого экономически рационального варианта той или иной торгово-закупочной операции, поскольку в ней реализуется принцип Остапа Бендера «утром стулья, вечером деньги» (а должно быть наоборот).

В процессе госзакупки покупатель имеет все возможности так описать требуемый ему заказ, что выполнить эти условия не сможет ни один независимый поставщик. То есть еще до начала аукциона понятно, под кого он проводится, и так называемый тендер превращается в фарс, — говорит эксперт.

В итоге система госзакупок вместо развития конкуренции между производителями приводит, напротив, к монополизации рынка.

С ног на голову поставлена и схема определения цены на таких псевдо-аукционах.

Предложения по цене должны исходить от продавца, а не от покупателя, это ведь базовый принцип рыночной экономики! Если же цену определяет покупатель, то это создает раздолье для всяческих мошеннических схем, позволяющих, условно, продать килограмм огурцов за миллион рублей. И этот миллион будет выплачен из бюджета — то есть, из кармана налогоплательщиков, — возмущается Ульянов.

О том, что система госсзакупок в ее существующем виде приводит к уничтожению независимых производителей товаров и услуг, все эксперты (и в России, и за ее пределами) знают уже полтора десятка лет; об этом экспертные группы написали сотни докладов и исследований, об этом не раз говорил даже глава СП Алексей Кудрин.

Но организаторам системы госсзакупок «все это как об стенку горох», говорит Ульянов.

Добросовестные участники таких «аукционов» просто устранен от участия в них, поскольку малый и средний бизнес не в состоянии преодолеть порог входа на такие торги. Если бы тендеры проводились в интересах экономии средств заказчика, то ему часто было бы выгоднее вообще никаких тендеров не проводить, особенно когда речь идет о закупке какого-то несложного оборудования, которое можно купить в готовом виде.

Но когда на закупку какого-нибудь простого карандаша объявляется тендер на суммы, многократно превышающие объективную стоимость товара, совершенно очевидно, что интерес организаторов таких аукционов вовсе не в экономии бюджетных средств, — говорит эксперт.

По его словам, до 99% победителей торгов в системе госсзакупок — это фирмы-однодневки, созданные исключительно с целью победы на подобных аукционах. Проследить бенефициаров таких фирм бывает очень сложно — это еще одна причина, по которой распил государственных средств ежегодно нарастает вопреки все докладам и разоблачениям.

Результатом многолетнего применения такой системы стало полное уничтожение целых отраслей российской промышленности — в первую очередь, легкой. Это целенаправленное убийство действительно конкурентоспособных предприятий. Выгодно это владельцам тех самых подставных фирм, а еще решалам, которые имеют доступ к контролирующим госорганам, в тот же самый ФАС, — считает Ульянов.

В таких обстоятельствах как-то не удивляет, что в 2018 году объем теневой экономики России достиг 20 трлн рублей. Это больше чем одна пятая часть (20,7%) ВВП страны, и больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 триллионов рублей).

Источники огромных оборотов теневой экономики, которой «все нипочем», надо искать не в «тайных операциях» за рубежом, а в столь же огромном уровне коррупции, предлагает свою версию эксперт Института прикладных экономических исследований Андрей Покида.



При том количестве правоохранительных органов и их техническом оснащении, казалось бы, в самом деле муха незамеченной пролететь не должна была бы. А мы видим, что «незаметно» проскакивают мамонты. И слово «незаметно» следует закавычить — потому что те, кто обязан эти полулегальные и нелегальные денежные потоки пресекать, отлично осведомлены, что откуда вытекает и куда течет, — сказал он «Ридусу».

Уровень теневой экономики остается в России на примерно одном уровне в том числе и потому, что чем больше контролирующих структур создает государство, тем больший объем занимают коррупционные «откаты».

Однако российская система «откатов» постепенно становится всё более цивилизованной, насколько этот термин применим к коррупционным явлениям вообще, говорит директор Института госзакупок Андрей Храмкин.

В первые годы воровство в госзакупках шло, образно говоря, на уровне «прапорщиков»: украл, убежал и надеешься, что тебя не поймают за руку. Но постепенно участники торгов научились воровать, как ни цинично это звучит, более профессионально, на уровне «белых воротничков»: то есть находя такие варианты, которые не позволяют формально придраться к процессу определения победителя тендеров, хотя практически воровство имело место, — сказал он «Ридусу».

По мнению Храмкина, в сам механизм системы госзакупок заложена возможность злоупотреблений, особенно если ее участники хорошо подкованы юридически. Причем, не соглашается он с Алексеем Ульяновым, российская система ничуть не более уродлива, чем в любой другой стране, где такой механизм используется.