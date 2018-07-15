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Тереза Мэй объявила об отставке

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© PA Wire/PA Images/TASS

© PA Wire/PA Images/TASS

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня, сообщает телеканал Sky News.

У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление, что я не смогла осуществить Brexit, — цитирует телеканал главу британского правительства.

В четверг, 23 мая, о том, что Тереза Мэй планирует подать в отставку, сообщила влиятельная британская газета The Times.

Одной из причин называлось нежелание правительства Великобритании поддерживать новый вариант Brexit, который ранее предложила премьер-министр.

«Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но если это невозможно, значит, она сходит с дороги», — заявил вчера один из соратников Мэй.

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