СМИ сообщили, что Тереза Мэй может завтра уйти в отставку

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй собирается в пятницу, 24 мая, объявить о своей отставке, пишет влиятельная британская газета The Times со ссылкой на соратников политика.

В частности, одной из причин называется нежелание правительства Великобритании поддерживать новый вариант Brexit, который ранее предложила премьер-министр.

Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но если это невозможно, значит, она сходит с дороги, — цитирует издание одного из соратников премьера, не называя его имени.

Вечером в среду, 22 мая, подала в отставку глава Палаты общин Андреа Лидсом в знак несогласия c голосованием за проведение второго референдума по Brexit в обмен на одобрение сделки c ЕС, которое предлагала премьер-министр.

Лидсом стала 36-м министром, покинувшим пост в правительстве Мэй.

По данным источника газеты, заявление премьер-министра об отставке может быть сделано после назначенной на пятницу встречи с главой Комитета 1922 Грэмом Брейди, который занимается вопросами выборов и сменой лидера Консервативной партии.