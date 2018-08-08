Упавшая с трапа самолета в Пулково женщина попала в реанимацию
- 24 мая 2019, 10:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина, прилетевшая из Туниса, упала с трапа самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, женщина оступилась.
Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент она находится в реанимации, — отметил собеседник агентства.
Инцидент произошел в пятницу, 24 мая, около 6:00 по московскому времени.
Как сообщал «Ридус», в сентябре 2017 года в петербургском аэропорту Пулково женщина с маленькой девочкой на руках упала на землю из-за того, что прогнулся пол телескопического трапа.
У женщины врачи диагностировали перелом ноги, у ребенка — черепно-мозговую травму. По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Спустя месяц мать девочки сообщила о ее смерти.
А в феврале нынешнего года шесть человек пострадали при падении с трапа в аэропорту Барнаула. Трап отъехал, когда пассажиры поднимались по нему в самолет.
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