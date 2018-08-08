найти ×
   
  • USD
    64.49
  • EUR
    71.84
СохранитьСохранено0
×

006843

Упавшая с трапа самолета в Пулково женщина попала в реанимацию

Small default
© Интерпресс/ИТАР-ТАСС

© Интерпресс/ИТАР-ТАСС

В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина, прилетевшая из Туниса, упала с трапа самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, женщина оступилась.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент она находится в реанимации, — отметил собеседник агентства.

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая, около 6:00 по московскому времени.

Как сообщал «Ридус», в сентябре 2017 года в петербургском аэропорту Пулково женщина с маленькой девочкой на руках упала на землю из-за того, что прогнулся пол телескопического трапа.

У женщины врачи диагностировали перелом ноги, у ребенка — черепно-мозговую травму. По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Спустя месяц мать девочки сообщила о ее смерти.

А в феврале нынешнего года шесть человек пострадали при падении с трапа в аэропорту Барнаула. Трап отъехал, когда пассажиры поднимались по нему в самолет.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
462713473читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
5292848читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

11550482читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

13455813читать позжечитаю позже