Шесть человек пострадали при падении с трапа в аэропорту Барнаула

В аэропорту Барнаула шесть человек упали с трапа самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Трап отъехал, когда люди поднимались по нему в самолет. В результате пассажиры упали.

По словам собеседника агентства, двоих человек госпитализировали: одного с переломом ноги, другого с травмой спины. Остальные упавшие получили ушибы.

В то же время, как сообщает kp.ru, в больницу были доставлены четыре человека.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Барнаула в Москву.



В соцсетях появилось видео инцидента.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».