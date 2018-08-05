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Шесть человек пострадали при падении с трапа в аэропорту Барнаула

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© youtube.com

В аэропорту Барнаула шесть человек упали с трапа самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Трап отъехал, когда люди поднимались по нему в самолет. В результате пассажиры упали.

По словам собеседника агентства, двоих человек госпитализировали: одного с переломом ноги, другого с травмой спины. Остальные упавшие получили ушибы.

В то же время, как сообщает kp.ru, в больницу были доставлены четыре человека.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Барнаула в Москву.

В соцсетях появилось видео инцидента.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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