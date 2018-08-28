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Кошке прислали анонимное признание в любви и фото

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  • 23 мая 2019, 23:48
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

У девушки из Великобритании по имени Карен Миле (Karen Miele) живёт кот по кличке Чипс (Chips), который недавно стал интернет-звездой. История кошачьей славы началась с того, что хозяйка нашла в почтовом ящике анонимное любовное признание, адресованное её питомцу. В конверт было вложено фото котика, который лежит на подоконнике и письмо со словами «Это для тебя. Ты невероятно чудесный кот. Я постоянно наблюдаю за тобой. Джин».

Послание так умилило Карен, что она выложила фото с запиской в Твиттер, где пост мгновенно стал вирусным и набрал сумасшедшие 240 тысяч лайков и свыше 26 тысяч ретвитов.

Пожилая дама сфотографировала мою кошку Чипс и взяла на себя труд напечатать фото, а потом положила в наш почтовый ящик 😭😍 🐈

Твит о коте, в которого влюблены даже соседи, стал таким популярным в соцсетях, что его увидела знакомая той самой Джин из записки — Лаура Паттерсон (Laura Patterson), и рассказала женщине о том, что теперь её знаком внимания умиляются тысячи людей.

Этим утром я пошла показать Джин реакцию на её фото котика Чипса. Она была удивлена, увидев столько лайков и в восторге от того, что многим людям это понравилось!

Хозяйка красивого котика немедленно пригласила Джин на чай и личную встречу с очаровательным Чипсом.

Можно ли стать звездой, просто лежа на подоконнике? «Можно!», — уверенно скажет вам котейка Чипс и будет прав.

Ранее «Ридус» рассказывал, как соцсети очаровал величественный 17-летний кот Артур, для которого хозяин построил Железный трон из сериала «Игра престолов».

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