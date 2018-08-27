Кот на Железном троне стал королём Мяу-царства

На портале Reddit стало вирусным фото большого рыжего кота, который величаво восседает на Железном троне, созданном по мотивам культового сериала «Игра престолов». Пост быстро поднялся в топ, собрав свыше 96 тысяч апвотов и тысячи комментариев, в которых пользователи восхваляют котов и утверждают, что именно они должны править миром.

Я сделал Железный трон из картона для своего 17-летнего Короля Артура

Юзеры страшно обрадовались такому величественному креслу для кота столь почтенного возраста и вдоволь повеселились в комментариях, придумывая всё новые эпитеты пушистому королю.

Владыка Семи Киттидомов!

Повелитель Царства пушистых.

Разрушитель поводков.

Король сандалий.

Властелин лотка.

И Первый Хвостатый!

Мать котят.

Валар Мяургулис.

Валар Догэрис *все собаки должны умереть

Мурррр его именем!

Повелитель царства Мяу!

Ваше пушистейство.

Приветствуем Великого Мяу!

Да здравствуйте настоящий Король!

Также комментаторы отметили, что кот прекрасно выглядит в свои годы. И хозяева ответили.

Это удивительно, потому что он выглядит фантастически в 17 лет!

Спасибо! Мой муж воспитывал его с 10 лет, и я люблю это кота до мурашек, даже когда он сбивает все с кофейного столика в 3 часа ночи.

Ранее «Ридус» писал про слепого кота, который так похож на Короля Ночи из «Игры престолов», что немедленно очаровал соцсети.