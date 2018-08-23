На серой ветке московского метро произошел сбой движения поездов

Вечером 23 мая на серой ветке московского метрополитена возникли затруднения в движении поездов.

Как сообщает РЕН ТВ, один из составов вышел из строя на станции метро «Алтуфьево», в результате чего пассажиров высадили на платформу.

По данным телеканала, поезд отогнали в тупик. Специалисты пытаются установить причины поломки.

Отмечается также, что поезда проследуют до станции Бибирево, где пассажиров высадят.

В аккаунте столичной подземки в Twitter сообщается, что движение поездов на Серпуховско- Тимирязевской линии уже восстановлено.

Уточняется, что в тоннеле между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» остановились три состава, движения в обоих направлениях не было более часа, сообщает ТАСС.

Напомним, 21 мая в тоннеле московского метро застряли три поезда из-за потери напряжения в контактном рельсе. Несколько часов не было движения между станциями «Парк Победы» и «Савеловская». Пассажиров эвакуировали с помощью буксировочного состава.