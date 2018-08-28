В московском метро эвакуировали пассажиров
- 21 мая 2019, 21:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице закрыли вход на три станции Большой кольцевой линии метро — «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха».
По данным пресс-службы метрополитена, в тоннеле застряли три поезда из-за потери напряжения в контактном рельсе.
По последним данным, нет движения между станциями «Парк Победы» и «Савеловская».
В метрополитене сообщили, что к застрявшему поезду направили буксировочный состав, пассажирам ничего не угрожает.
Возмущенные пассажиры поезда комментируют сложившуюся ситуацию.
Позже один из пользователей сообщил, что объявили пешую эвакуацию.
Позже пресс-служба метрополитена сообщила, что пассажиры всех трех поездов, застрявших в тоннеле, переведены в другие составы, которые доставили их на ближайшую станцию.
Пассажиры возмущены действиями сотрудников метрополитена.
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